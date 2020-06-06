Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz ilçesinde doğadan topladığı mantarları yiyen kişi zehirlendi.

Kırklareli'nde asayiş
06.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:23

Lüleburgaz ilçesinde doğadan topladığı mantarları yiyen kişi zehirlendi.

Evrensekiz beldesinde yaşayan G.K, doğadan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen G.K'nın mantardan zehirlendiği belirlendi.

G.K'nin hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Uyuşturucu operasyonu

Vize ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Kıyıköy beldesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri M.E'nin idaresindeki otomobilde arama yaptı.

Aramada 18 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. ile A.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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