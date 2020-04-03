Kırklareli'nde asayiş Demirköy'de motorlu testere ile ayağını kesen kişi yaralandı.

Demirköy'de motorlu testere ile ayağını kesen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivriler köyünde Ş.S, motorlu testere ile odun kestiği sırada yanlışlıkla ayağına değdirdi.

Yaralanan Ş.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sit koşullarına aykırılık

Vize ilçesinde hazine arazisinde izinsiz yapı oluşturan 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi Kaz Limanı Mevkisi'nde hazine arazisinin izinsiz kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, C.K, E.K, M.T, K.Ç, M.T ve N.A'nın hazine arazisinde yapı oluşturduğu, beton döktüğü ve tel örgü ile çevrelediğini belirledi.

Ekipler, 6 kişi hakkında işlem yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA