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Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.

14.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:12
Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Demirköy ilçesinde evinin çatısını onaran N.D. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Demirköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Balkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, Terzi Mağaraları mevkisinde İ.E. ve M.Y'yi suçüstü yakaladı.


Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA

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Manşet

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