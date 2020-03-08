Kırklareli'nde asayiş Pınarhisar'da bir kişi deterjandan zehirlendi.

Pınarhisar'da bir kişi deterjandan zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca beldesinde C.G, evinde temizlik yaptığı sırada, deterjanları birbirine karıştırması sonucu çıkan gazdan etkilendi.

Bir süre sonra rahatsızlanan C.G, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Zehirlendiği tespit edilen C.G, tedavi altına alındı.

Hırsızlık

Vize'de reklam panosu çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye köyü Kurtgölü mevkisinde bir tarlada reklam panosunun çalındığı ihbarını değerlendirdi.

Ekipler, tarla içindeki reklam panosunu kestiği sırada M.Y ve O.Y'yi suç üstü yakaladı.

Şüphelilerin kamyonetinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen alüminyum pencere, korkuluk demiri ve güğüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Vize İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA