Kırklareli'nde asayiş

17.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:14

Vize ilçesinde 2 şüpheli define ararken suçüstü yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde N.N. ile A.Ç'nin define aradığını tespit etti.



Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.



Define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.



Şüpheli ölüm

Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akçaköy köyünde A.Ö'nün evinin bahçesinde hareketsiz yattığını fark eden komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler A.Ö'nün öldüğünü tespit etti.

A.Ö'nün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA