Kırklareli'nde asayiş

16.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:00

Vize ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde hareketlerinden şüphelendiği E.K'nın üzerinde arama yaptı.

Cebindeki poşette 15 gram esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılık iddiası

Kırklareli'nde bir kişi, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne müracaatta bulunan R.P. kendisini bir bankanın İstanbul şubesinden aradığını ileri sürdüğü kişi tarafından kredi kartlarına aktarılacak puanlar olduğu bahanesiyle kredi kartı bilgilerini istediğini belirtti.

Puanların karta aktarılmasını kabul ettiğini ifade eden R.P. banka hesaplarını kontrol ettiğinde 3 farklı hesabından 41 bin 200 lira çekildiğini tespit ettiğini kaydetti.

Dolandırıldığını iddia eden R.P. şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA