Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı.

08.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:38
Kırklareli'nde asayiş

'da yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alacaoğlu köyünde E.S. traktörün kabinini temizlerken, dengesini kaybederek yere düştü.

Yaralanan E.S. Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Babaeski ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki Mısır uyruklu 3 düzensiz göçmeni tespit etti.


Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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