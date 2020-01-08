Kırklareli'nde asayiş
Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı.
Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alacaoğlu köyünde E.S. traktörün kabinini temizlerken, dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan E.S. Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Babaeski'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Babaeski ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki Mısır uyruklu 3 düzensiz göçmeni tespit etti.
Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.