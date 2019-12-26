Kırklareli'nde asayiş
Lüleburgaz'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Lüleburgaz'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde E.Ç. evindeki ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark ederek durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin F.K olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan F.K, işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Düzensiz göçmen yakalandı
Pehlivanköy'de 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş devriyesi sırasında Akarca köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 kişiyi tespit etti.
Ekipler, Fas uyruklu düzensiz göçmenleri yakaladı.
Göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
Vize'de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi Liman mevkisinde asayiş denetimi sırasında şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.
Otomobillerde yapılan aramada, 46 gram esrar ele geçirilirken, otomobillerde bulunan E.Y, E.A.Ö, B.A, B.M, A.K ve E.E. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.