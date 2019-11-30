Kırklareli'nde asayiş

30.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:56

Demirköy ilçesinde yediği yemekten zehirlendiği belirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Limanköy'de R.A. F.İ. Y.İ ve A.D. kendi yaptıkları yemekten yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Demirköy Devlet Hastanesine müracaat eden 4 arkadaşın, yapılan muayenelerinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Bu kişiler tedavi altına alındı.

Traktör lastiğinin altında kalan çiftçi yaralandı

Vize ilçesinde traktör lastiğinin altında sıkışan çiftçi ağır yaralandı.

Sergen köyünde çiftçilik yapan F.K. tarlasını sürdüğü sırada, traktörün altına takılan çalılıkları temizlemek istedi.

Traktörün kendiliğinden hareket etmesi sonucu lastiğin altına sıkışan F.K, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralanan F.K., 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesine sevk edilen F.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA