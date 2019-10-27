Kırklareli'nde asayiş

27.10.2019 10:52

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy köyünde yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir grubu tespit etti.

Ekipler, Irak uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Zehirlenme

Kırklareli'nde mantar yiyen üç kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kızılağaç köyünde T.K. O.Ç ve Ş.Ö, ormandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Vize Devlet Hastanesi'ne müracaat eden T.K. O.Ç ve Ş.Ö, mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Üç kişi tedavi altına alındı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Vize ilçesinde bir kişinin aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde asayiş denetiminde L.K yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, torpido bölümünde 28 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli L.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu maddeye ise el konuldu.

Kaynak: AA