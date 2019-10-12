Kırklareli'nde asayiş
Babaeski'de bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.
Babaeski'de bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıköy köyünde şüphe üzerine iki kişiyi durdurarak Genel Bilgi Tarama (GBT) ve üst aramasında bulundu.
Üzerinde 5 gram esrar ele geçirilen şüphelilerden S.E, gözaltına alındı.
İş makinesi yandı
Babaeski'de çıkan yangında, bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Ağayeri köyünde bir fabrikada, malzeme taşımada kullanılan iş makinesinin motor kısmından dumanlar çıktığını fark edenler, durumu Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş makinesi kullanılmaz hale geldi.