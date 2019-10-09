Kırklareli'nde asayiş

09.10.2019 09:28

Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karamusul köyünde S.K'yı uyandırmak isteyen baba V.K, oğlunun uyarılara tepki vermediğini fark etti.

V.K, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri S.K'nın öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından S.K'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hırsızlık

Kırklareli'nde saman balyası çalan şüpheliler yakalandı.

İnece beldesinde tarlasında bıraktığı saman balyalarının olmadığını fark eden M.S, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada iki şüphelinin saman balyası yüklü at arabasıyla kent merkezine gittiğini tespit etti.

Şüpheli S.C. ve K.A. yakalandı, 25 saman balyası ele geçirildi.

Anız yangını

Lüleburgaz'da hasat sonrası tarlada kalan anızları yakan kişi hakkında işlem uygulandı.

Alacaoğlu köyünde yangın ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, hasat sonrası tarlayı temizlemek amacıyla Ş.A'nın anız yaktığını tespit etti.

Yangının çıkarıldığı tarla bölgesinden kaçmaya çalışan Ş.A, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yangına sebebiyet veren Ş.A hakkında Çevre Kanunu kapsamında tutanak tutuldu. ?

Tutanak, idari yaptırım uygulanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA