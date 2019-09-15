Kırklareli'nde asayiş

15.09.2019 15:34

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyü Kilise mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda F.K. T.K. E.A. ve A.H'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alırken, jandarma ekipleri kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

-Kaçak tütün ele geçirildi

Babaeski'de kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükmandıra beldesinde bir işyerinde tütün ve doldurulmuş makaron satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

B.M'ye ait işyerinde arama yapan ekipler, bir kilo 300 gram kaçak tütün ile 260 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Şüpheli B.M'ye kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Jandarmayı görünce uyuşturucuyu camdan attılar

Lüleburgaz'da asayiş kontrol noktasına yaklaşan otomobilden uyuşturucuyu camdan attığı tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş kontrol noktasına yaklaşan bir otomobilin camından bazı maddeler atıldığını tespit ederek otomobili durdurdu.

Maddelerin atıldığı bölgede jandarma ekiplerince yapılan incelemede, 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil şoförü İ.K ve otomobilde bulunan H.N, S.U ve M.A.G, gözaltına alındı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen 4 şüpheliden kan ve kıl örneği alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA