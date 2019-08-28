Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kırklareli'nde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çeşmeköy köyünde evinde yalnız yaşayan Y.İ'den bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Yeğeni İ.İ, amcası Y.İ'nin evde yerde hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Y.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Y.İ'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
-Yüksekten düşme
Lüleburgaz'da Afganistan uyruklu kişi çalıştığı çiftlikte duvardan düşmesi sonucu yaralandı.
Celaliye köyünde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu K.F, bahçe duvarının üzerinde çalıştığı sırada düşerek kafasını beton zemine çarptı.
K.F, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.F, ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.