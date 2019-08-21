Kırklareli'nde asayiş

21.08.2019 10:14

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Geçitağzı köyünde İ.K'ya ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Uyuşturucu operasyonu

Vize ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda M.K, V.Y. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 23 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA