Kırklareli'nde asayiş

16.08.2019 16:11

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına kaçış hazırlığındaki grubu tespit etti.

Ekipler Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli ölüm

Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Arda Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan M.Ç'den bir süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri evde M.Ç'nin hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri M.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.Ç'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA