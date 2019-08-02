Kırklareli'nde asayiş

Demirköy'de merdivenden düşen kişi yaralandı.

İğneada beldesinde V.Y, evinde merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Merdivenlerde yaklaşık 3 metre yuvarlanan V.Y, çevredekiler tarafından Demirköy Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi yapılan V.Y, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

-Hırsızlık

Lüleburgaz'da fabrikanın çatısındaki profil demirleri çalarken yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde bir fabrikanın çatısındaki demirlerin çalındığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile gerçekleştiren operasyonda, çatı demirlerini oksijen tüpü ile keserken S.Ü, suçüstü yakalandı.

S.Ü, gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan iki şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen malzemelere ise el konuldu.

Kaynak: AA