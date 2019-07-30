Kırklareli'nde asayiş

Demirköy'de temizlik malzemesinden çıkan gazdan bir kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, İğneada beldesindeki evinde tuz ruhu ile temizlik yapan S.F.Z, temizlik malzemesinden çıkan gaza maruz kalarak bir süre sonra rahatsızlandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürülen S.F.Z'nin zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan S.F.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Silah ele geçirildi

Vize'de bir kişinin üzerinde silah ele geçirildi.

Vize ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kıyıköy beldesinde durumundan şüphelendikleri İ.B'nin üzerini aradı.

Şüpheli İ.B'nin çantasında ruhsatsız silah bulundu.

Silaha el konurken, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA