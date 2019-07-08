Kırklareli'nde asayiş

Demirköy'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Karacadağ köyünde, Orman İşletme Müdürlüğünün ormanların gençleştirmesi çalışması kapsamında Z.İ. el motoru ile kesim yaptığı sürede üzerine ağaç devrildi.

Ağacın altından çıkarılan Z.İ, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Z.İ'nin başından yaralandığı öğrenildi.

Evden hırsızlık

Demirköy'de bir evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İğneada beldesinde Ö.D, evinde muhafaza ettiği 42 bin lira ve 5 bilezik ve 1 kolyenin yerinde olmadığını fark etti.

Durumu jandarma ekiplerine bildiren Ö.D, şikayetçi oldu.

Bölgede yapılan çalışmada şüphelinin S.C olduğunu belirleyen ekipler, sahil bölgesinde şüpheliyi yakaladı.

S.C'nin üst aramasında çalınan eşyalar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Vize'de iki şüphelinin üzerine uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde asayiş kontrolü sırasında, E.A.Ö yönetimindeki otomobili durdurdu.

Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü E.A.Ö ile otomobilde bulunan E.A ve U.T'nin üzerinde ve otomobilde arama yapıldı.

Şüphelilerden, E.A.Ö'nün üzerinde 8 ve E.A'nın ise 5 gram esrar ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA