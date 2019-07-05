Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yanlışlıkla ispirto içen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde bir çiftlikte çalışan Türkmenistan uyruklu A.E, şişedeki sıvıyı su zannederek yanlışlıkla ispirto içti.

Bir süre sonra rahatsızlanan A.E, çiftlik sahibi N.B tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Zehirlendiği tespit edilen A.E, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

A.E, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Anız yangını

Kırklareli'nde saman balyası ve anızlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Paşayeri köyünde çiftçilik yapan N.G, traktör römorkuyla taşıdığı saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Seyir halindeyken balyaların yandığını fark eden N.G, traktör ile römorkları ayırdığı sırada yangın A.A'ya ait anızlık alana sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 200 saman balyası ile 3 dönüm anızlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA