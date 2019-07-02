Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Limanköy'de cami minaresini boyayan M.A. dengesini kaybederek yere düştü.

M.A. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü. M.A. burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

- Çiftlikten hırsızlık

Kırklareli'nde bir çiftlikten hurda malzemeler çalındı.

Alınan bilgiye göre, Koyunbaba köyünde B.Ş'ye ait hayvan çiftliğinden kişi yada kişilerce 2 ton hurda malzeme çalındı.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA