Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde E.Y. bir apartmanın 2. katındaki evinin camını sildiği sırada korkulukların kopması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

E.Y. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yıldırım isabet eden ev yandı

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeköy köyünde S.Ş'ye ait evin oturma odasına yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde maddi hasar oluştu.

Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Vize ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kıyıköy beldesinde durumundan şüphelendiği E.Ö. ile V.D'nin üzerinde arama yaptı.

Aramalarda V.D'nin üzerinde 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili V.D. gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde K.K. ve A.Y'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.

Şüpheleri kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alan alan jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA