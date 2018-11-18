Kırklareli'nde Asayiş

Babaeski ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, paramatik rulet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Babaeski Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.C'nin lokal işletmeciliğini yaptığı dernekte arama yaptı.

Aramada, kumar aracı olarak kullanıldığı değerlendirilen telefon şarj cihazı görünümlü iki paramatik rulet ele geçirildi.

İçerisinde 852 lira paranın da bulunduğu cihazlara el konuldu.

Darp ve yağma iddiası

Kırklareli'nde bir kişi, iş yeri sahibi tarafından darp edilerek ve yağmalandığını iddia etti.

Polis merkezine müracaat eden M.Ş, bir eğlence mekanında hesap ödeme konusunda anlaşmazlık çıkması sonucu iş yeri sahibi T.T. tarafından darp edildiğini ileri sürdü.

T.T'nin darp ettikten sonra zorla bankamatik kartını aldığını ve içerisinden 450 lira para çektiğini iddia eden M.Ş, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.