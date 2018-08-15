Kırklareli'nde Asayiş
Vize ilçesinde izinsiz define arayan iki şüpheli yakalandı.
Vize ilçesinde izinsiz define arayan iki şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesindeki devriye faaliyetlerini sürdürdüğü sırada ormanlık alan içerisinde 2 kişinin gezindiğini fark etti.
Ekipler, takip sonrası izinsiz define arayan M.T. ve N.Ç'yi suç üstü yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaçak balık avına ceza
Kırklareli'nde, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Aksicim köyünde av yasağı uygulanan barajda kaçak avlanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada barajlarda kaçak balık avlayan 3 kişiyi yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında cezai işlem uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar da yeniden suya bırakıldı.