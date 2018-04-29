Kırklareli'nde Asayiş

Lüleburgaz'da bir kişi kredi kartından alışveriş yapılarak dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine müracaat eden M.G, bir bankaya ait kredi kartından 6 cep telefonu faturası, 2 doğalgaz faturası yatırıldığını ve kartın bazı internet alışverişlerinde kullanıldığını ileri sürdü.

M.G, şikayetçi olurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş kazası

Kırklareli'nde merdivenden düşen inşaat işçisi yaralandı.

Akalar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan S.Y, duvara alçı çektiği sırada merdivenden düştü.

Ayağından yaralanan S.Y, diğer işçilerin yardımıyla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.