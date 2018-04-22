Kırklareli'nde Asayiş
Lüleburgaz'da gıda zehirlenmesi yaşayan 4 kişi tedavi altına alındı.
Lüleburgaz'da gıda zehirlenmesi yaşayan 4 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, evlerinde bahçeden topladıkları sebzeleri yedikten sonra rahatsızlanan Z.U, A.U, H.U ve A.U Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.
Yapılan tetkiklerin ardından zehirlendikleri tespit edilen 4 kişi tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş kazası
Demirköy'de bir fabrikada çalışan kişi kolundan yaralandı.
Bir orman ürünleri fabrikasında çalışan M.G, ağaç kesim makinesine kolunu sıkıştırdı.
Yaralanan M.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.G, tedavi altına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.