Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak balık avlayan 2 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri Kışlacık köyündeki Kazandere Baraj Gölünde kaçak balık avlanıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler yaptıkları kontrolde, M.K. ile S.G'yi baraj gölünde avlanırken yakaladı.



Şüpheliler hakkında idari para cezası uygulandı ve yakaladıkları 10 balık, baraj gölüne bırakıldı.



Mantardan zehirlendi



Vize ilçesinde doğadan topladığı mantarları yiyen kişi zehirlendi.



Alınan bilgiye göre, Kömürköy köyünde C.G, ormandan topladığı mantarları evinde pişirerek yedi. Bir süre sonra mide bulantısı şikayeti ile Vize Devlet Hastanesine giden C.G'nin yediği mantardan zehirlendiği tespit edildi.



Tedavi altına alınan C.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.