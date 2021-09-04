Kırklareli'nde arpa tarlasında 8 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde arpa tarlasında 8 bin 895 kök Hint keneviri bulundu.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde arpa tarlasında 8 bin 895 kök Hint keneviri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Katranca köyünde arpa ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüpheliye ait tarlanın iç kısımlarında boyları 20 ila 300 santimetre arasında değişen 8 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Hint kenevirleri, jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran