Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı

Vize ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri mala zarar verme, tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G'nin Aksicim köyünde olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı. U.G, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA