Kırklareli'nde aranan cinayet şüphelisi ayçiçeği tarlasında yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir arıcıyı öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir arıcıyı öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz'da saat 22.00 sıralarında Karaağaç köyünde gezgin arıcı Ahmet Çakırlar'ın ölümüne ilişkin çalışma başlatıldı.
Bölgede çok sayıda resmi ve sivil unsurun çalışması sonucu, 19 farklı suçtan sabıkalı K.G, (69) Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesi kırsalında ayçiçeği tarlasında yakalandı.
Öte yandan av tüfeği ile vurularak öldüğü tespit edilen Çakırlar'ın cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop