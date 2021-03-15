Kırklareli'nde araçlarında kaçak içki ve uyuşturucu bulunan şüpheliler serbest
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Kırklareli'nde araçlarında kaçak içki ve uyuşturucu bulunan şüpheliler serbest

15.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:51
Kırklareli'nde araçlarında kaçak içki ve uyuşturucu bulunan şüpheliler serbest

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri özel eğitimli narkotik köpeği İmaj'ın da katıldığı uygulamada 2 otomobilde 150 litre kaçak içki ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri özel eğitimli narkotik köpeği İmaj'ın da katıldığı uygulamada 2 otomobilde 150 litre kaçak içki ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplam 4 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey ve Çeşmeköy sınırları içinde hafta sonu narkotik köpeği İmaj'ın da katıldığı uygulama çalışması yaptı. Ekipler ilk olarak, Turgutbey köyü sınırlarında şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptığı aramada 150 litre kaçak içki ele geçirdi.

Lüleburgaz ilçesi, Çeşmekolu köyü mülki sınırları içerisinde yapılan diğer uygulamada ise jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde, İmaj'ın da katıldığı aramada zulalanmış 15 gram bonzai ve  5 gram crack maddesi ele geçirildi.

Her iki araçta da bulunan toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


- Leburgaz
Kırklareli'nde araçlarında kaçak içki ve uyuşturucu bulunan şüpheliler serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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