Kırklareli'nde alınan tedbirlerle vakalar düşüyor
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Kırklareli'nde alınan tedbirlerle vakalar düşüyor

Kırklareli'nde alınan tedbirlerle vakalar düşüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz haftalarda vaka artışlarında zirve yapan Kırklareli'nde alınan tedbirlerle vaka yayılım hızı azaldı.

Geçtiğimiz haftalarda vaka artışlarında zirve yapan Kırklareli'nde alınan tedbirlerle vaka yayılım hızı azaldı.

Geçtiğimiz haftalarda vaka artışı en çok iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli'nde alınan tedbirler sayesinde yayılım hızı düştü. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Twitter hesabından illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Kırklareli'nde geçtiğimiz hafta 830.44 olan vaka sayısı bu hafta 721.80 ile düşüş yaşadı.

Kırklareli Valiliği, polis, jandarma, il sağlık müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Halkın yoğun olduğu bölgelerde ve iş yerlerinde denetimler devam ederken ekipler tarafından anonslu uyarılar sürüyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde alınan tedbirlerle vakalar düşüyor
Kırklareli'nde alınan tedbirlerle vakalar düşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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