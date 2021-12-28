KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı - Haberler
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KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde sağanak nedeniyle taşan derenin akıntısına kapılan otomobildeki iki kişi, iş makinesi ile güvenli alana alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde sağanak nedeniyle taşan derenin akıntısına kapılan otomobildeki iki kişi, iş makinesi ile güvenli alana alındı.

Alınan bilgiye göre, Cahit Eyili idaresindeki otomobil Kaynarca- Lüleburgaz yolunda, Kaynarca deresinin taşması sonucu akıntıya kapıldı.

Sürücü Eyili ile Egemen Karaçör, otomobilin tavanına çıkarak yardım istedi.

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ile belediye ekipleri sevk edildi.

Eyili ve Karaçör, iş makinesi ile kurtarıldı. İki kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Karaçör, gazetecilere, çok korktuklarını söyledi.

Otomobilin içine su girince tavanına çıktıklarını ifade eden Karaçör, "Karşı yoldan geliyorduk. Yolun başında durduk akıntıyı gördük. Cahit abi çok ısrarcıydı bu tarafa geçmekte. Beni dinlemedi geçince birden suyun ortasında kaldık. Araba suya gömüldü kendimizi zor kurtardık." diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Karayolları ile belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı

KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı

KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı

KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı

KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı

KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı

KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı

KIRKLARELİ - Akıntıya kapılan otomobilin tavanına çıkan iki kişi kurtarıldı

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