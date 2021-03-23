Kırklareli'nde ağıldan çalınan 8 küçükbaş hayvan JASAT ekiplerince bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir ağıldan çalınan 8 küçükbaş hayvan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir ağıldan çalınan 8 küçükbaş hayvan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Karamesutlu köyünde yaşayan U.A, ağılından 8 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Ekipler, küçükbaş hayvanları ağıldan O.Ö. ve S.Ö'nün çaldığını ve H.D'ye sattığını tespit etti.

H.D'nın ağılında yapılan araştırmada çalınan hayvanlar bulundu.

Hayvanlar, sahibi U.A'ya teslim edildi.

O.Ö. ve S.Ö. hakkında "hırsızlık", H.D. hakkında ise "suç eşyası malı bilerek satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran