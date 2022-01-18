Kırklareli'nde ağıl yangınında 156 küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 149 küçük ve 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 149 küçük ve 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Mehmet Akif Mahallesi'nde Kemal Borazan'a ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm ağlı sarması üzerine Borazan ve komşuları yangına müdahale etti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında, ağılda bulunan 149 küçük ve 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Osman Bilgin'in talimatıyla hemen olay yerine gelerek Borazan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Yangında 156 hayvanın telef olduğunu kaydeden Aksoy, çok üzgün olduklarını dile getirdi.