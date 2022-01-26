Kırklareli'nde ağıl yangını: 10 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde ağıl yangını: 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Kırklareli'nde ağıl yangını: 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen ağıl yangınında 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen ağıl yangınında 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesi Akçaköy'de meydana geldi. Çetin D'ye ait ağılda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağıldan dumanların çıktığını gören çoban Muzaffer A. durumu 112 birimlerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz ve Ahmetbey beldesi itfaiyeleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangın sonucunda 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde ağıl yangını: 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Kırklareli'nde ağıl yangını: 10 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Lüleburgaz, Kırklareli, Yangın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title