Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın
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Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın

Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Kavaklı beldesindeki Kavaklı Meşe piknik alanında yangın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın
08.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:34

Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kavaklı beldesindeki Kavaklı Meşe piknik alanında yangın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın Kavaklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, AA muhabirine, yangını erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına aldıklarını söyledi.

Vatandaşların yangınlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olması uyarısında bulunan Koşdemir, bir kıvılcımın çok sayıda ağacı ve canlıyı yok edebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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