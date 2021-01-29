Kırklareli'nde afet riskine ilişkin camilerde hutbe ve vaaz verilecek
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Kırklareli'nde afet riskine ilişkin camilerde hutbe ve vaaz verilecek

29.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:48
Kırklareli'nde afet riskine ilişkin camilerde hutbe ve vaaz verilecek

Kırklareli'nde camilerde vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesine yönelik hutbe ve vaaz verileceği bildirildi.

Kırklareli'nde camilerde vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesine yönelik hutbe ve vaaz verileceği bildirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer, İRAP hakkında bilgi verdi.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, son İzmir depreminden çok büyük dersler çıkarıldığını söyledi.

Afetlere karşı tüm vatandaşların bilinçli olması gerektiğini belirten Bilgin, "Önemli bir deprem riskiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle afet riskine ilişkin camilerde hutbe ve vaaz verilerek vatandaşlarımız bilgilendirilecek. Bu eğitimler ve bilgilendirmeler sadece camilerde değil, tüm platformlarda gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde 53 milyon vatandaşımıza eğitim verilmesi planlanıyor." diye konuştu.

Bilgin, uzmanların Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek depremlere dikkati çektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kırklareli bazı illere göre daha az riskli olabilir ama Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerimiz riskli bölgelerde. 360 bin nüfuslu ilimizde 270 bin kişinin eğitilmesi anlamına geliyor. Bu basit bir sorun değil. Bizim de süreci kolay bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Bütün mahalle ve köylerde toplanma alanları belirleyeceğiz. Uygulamaya yönelik alanda vatandaşlarımız ile tatbikatlar yapacağız."

Ardından toplantıda "Depremin ilk 6 saati hayat meselesi" isimli video izlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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