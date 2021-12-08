Kırklareli'nde AFAD personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde AFAD personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli'nde AFAD personeli AA'nın
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) arama kurtarma ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kurtarma ekibinden Mehmet Türker ve Atilla Daloğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceledi.

Ekip, "haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarını seçti.

Türker, fotoğrafların her birinin güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandıklarını söyledi.

Fotoğraflar arasında en çok "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafı beğendiğini ifade eden Türker, AA ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kırklareli'nde AFAD personeli AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title