Kırklareli'nde AFAD personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) arama kurtarma ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kurtarma ekibinden Mehmet Türker ve Atilla Daloğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceledi.

Ekip, "haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarını seçti.

Türker, fotoğrafların her birinin güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandıklarını söyledi.

Fotoğraflar arasında en çok "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafı beğendiğini ifade eden Türker, AA ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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