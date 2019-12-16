Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine afet eğitimi verildi

16.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:46

Kırklareli'nde, "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında AFAD gönüllülerine temel afet bilinci eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yürütülen "AFAD Gönüllülük Projesi" ile Kırklareli Valiliği AFAD Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, İtfaiye ve Türk Kızılay Kuzey Marmara Afet Yönetimi Müdürlüğünce AFAD gönüllüleri olası afetlere karşı bilgilendirildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim öncesinde konuşan, Kırklareli Valiliği AFAD Müdürü Muhsin Özer, kentte AFAD gönüllü sayısının 250'ye yükseldiğini söyledi.

2019 yılının afetlere hazırlık yılı ilan edildiğini anımsatan Özer, bu kapsamda çalışmaların, tatbikatlar ve temel afet eğitimleri ile titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

AFAD gönüllüsü sayısının artmasıyla daha da güçlendiklerini ifade eden Özer, eğitimlere katılan herkese teşekkür etti.

Daha sonra AFAD gönüllüleri doğal afetler, katı, sıvı ve gaz yangınları ile yangınlara müdahale ve ilk yardım konularında bilgilendirilerek, araç ve ekipman tanıtımları yapıldı.

Kaynak: AA