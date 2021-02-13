Kırklareli'nde adliye çıkışındaki kavganın ardından gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde adliye çıkışındaki kavganın ardından gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

13.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:00
Kırklareli'nde adliye çıkışındaki kavganın ardından gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında yaşanan kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında yaşanan kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta boşanma duruşmaları görülen çiftin yakınları arasında adliye çıkışında çıkan kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, M.S. ile N.K. tutuklandı.

Kırklareli'nde 11 Şubat'ta boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, birbirlerine silah, taş, inşaat demiri ve sopalarla saldıranlardan 11'i yaralanmıştı. Şüpheliler, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Masaj Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde adliye çıkışındaki kavganın ardından gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 11:01:25. #1.15#
title