Kırklareli'nde adliye çıkışındaki kavganın ardından gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı
Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında yaşanan kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.
Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında yaşanan kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta boşanma duruşmaları görülen çiftin yakınları arasında adliye çıkışında çıkan kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, M.S. ile N.K. tutuklandı.
Kırklareli'nde 11 Şubat'ta boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, birbirlerine silah, taş, inşaat demiri ve sopalarla saldıranlardan 11'i yaralanmıştı. Şüpheliler, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran