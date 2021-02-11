Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı
11.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:35
Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, boşanma nedeniyle mahkemeleri görülen çiftin yakınları arasında adliye çıkışında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş, inşaat demiri ve sopalarla saldıran gruptakilerden 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop