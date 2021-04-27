Kırklareli'nde ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi
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Kırklareli'nde ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi

Kırklareli'nde ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi protesto edildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi.

Kırklareli'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi.

Vatan Partisi İl Başkanlığı tarafından Kültür Anıt Parkı'nda düzenlenen protestoda "Vatan güvenliği ve güvenlik için İncirlik üssü ABD'ye kapatılsın" yazılı pankart açılarak, slogan atıldı.

İl Başkanı Erdal Demirkan yaptığı basın açıklamasında Biden'ın açıklamalarını kabul etmediklerini söyledi.

Türk milletinin hiçbir zaman soykırım yapmadığını vurgulayan Demirkan, ABD'nin kendi tarihine bakması gerektiğini kaydetti.

Demirkan, Türkiye'nin hiçbir zaman katliamcı olmadığını, sadece vatanını savunduğunu ifade etti.

Basın açıklaması sonrası bir süre daha slogan atan grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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