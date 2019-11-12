Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 95 düzensiz göçmen yakalandı.

12.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:14
Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 95 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesinin Karamesutlu köyü yakınlarında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgede yaptıkları trafik ve asayiş uygulamasında 10 araçta İran, Pakistan, Mısır ve Afganistan uyruklu 95 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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