Kırklareli'nde 9 yabancı uyruklu yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı ve Malkoçlar köylerinde yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, ormanlık alanda 9 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran