Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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