Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 yabancı uyruklu yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede bulunan Fas, Cezayir, Libya ve Afganistan uyruklu 9 göçmenin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Güncel