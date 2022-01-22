Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 9 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haber

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