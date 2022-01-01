Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 9 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenlerden 2'si Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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