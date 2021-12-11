Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, denetimlerde iki bölgede bulunan Cezayir ve Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi. Bu kişiler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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