Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, denetimlerde iki bölgede bulunan Cezayir ve Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi. Bu kişiler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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